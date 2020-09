Zwei Bogenlampen, fünfter Dreier: Davenstedter Arbeitssieg gegen den "bislang stärksten Gegner"

Der Egestorfer Coach hatte an der Leistung nicht wirklich viel auszusetzen: „Die war dem Kader entsprechend ordentlich“, sagt Arndt Westphal. „Aber der Gegner war eben so stark wie erwartet. Die Davenstedter verfügen schon über richtig gute Qualität.“

Von Beginn an dominierten die Hausherren klar das Geschehen. „Der Gegner war extrem gut im Spielaufbau und in der Offensive immer gefährlich. Vor allem das Wechselspiel zwischen Fabian Pietler und Nico Tsitouridis hat uns echt zu schaffen gemacht“, so Westphal.

"Auch ein 6:0 wäre möglich gewesen“

Seine Mannschaft habe sich zwar bemüht, die Räume zuzustellen, das sei gegen den spiel- und laufstarken Tabellenführer aber enorm schwer gewesen. „Man hat den Unterschied gesehen zwischen einer bereits gut entwickelten Mannschaft und einem Team, das noch ganz am Anfang steht.“

Der Germanen-Coach sah das ganze realistisch: „Wenn die Davenstedter ihre Chancen effektiver genutzt hätten, wäre am Ende auch ein 6:0 möglich gewesen.“

"Das war nicht so schlau"

Vor allem nachdem der erst kurz zuvor eingewechselte Tom Struß wegen Meckerns und einer anschließenden herablassenden Geste der Schiedsrichterin gegenüber Gelb-Rot gesehen hatte (59.), hätte es böse enden können. „Das war nicht so schlau von ihm. Danach waren wir in Unterzahl natürlich tot", sagte Westphal.

Dass die Gastgeber ihre beiden Treffer durch Paul Warnecke (24.) und Paul Lange (77.) gerade nach eher weniger gefährlichen Aktionen erzielt hätten, sei dann ein bisschen kurios gewesen. „Das waren beides Bogenlampen", meinte Westphal.

Und seine Mannschaft habe kurz vor der Pause sogar zweimal kurz am Ausgleich schnuppern dürfen (41., 45.). „Da liefen einmal Torben Senft und einmal Leo Ehlers allein auf den Keeper zu, haben den Ball aber leider nicht im Tor unterbringen können.“