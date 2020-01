Der Außenseiter ist Doublesieger: TuS Davenstedt gewinnt auch das SPORTBUZZER Masters 2020

„Es war eine runde Sache mal wieder. Jetzt hoffen wir, dass Jazo glimpflich aus der Sache herauskommt“, sagte Koldingens Co-Trainer Ali Varol. „Ich glaube, die ganze Aktion war von Egestorfer Seite unnötig. Das sah auf jeden Fall nicht gut aus. Da muss man jetzt die Untersuchung abwarten“, so der Koldinger, der seinen Chef noch am selben Abend im Friederikenstift besuchen wollte. „Dem Spieler geht es den Umständen entsprechend gut“, sagte Moderator Christoph Dannowski.

Auslöser war eine Szene im Halbfinale drei Sekunden vor Schluss. Egestorf führte gegen den Koldinger SV mit 2:1, als Michael Jarzombek einem Germania-Spieler in die Beine ging. Die Aktion spielte sich direkt vor der Egostorfer Bande ab - und entfache eine Rudelbildung. Ein Egestorfer schubste Jarzombek so unglücklich, dass dieser mit dem Kopf an die Bande knallte. Jarzombek blieb bewusstlos liegen und musste über 20 Minuten von Sanitätern behandelt werden. Schließlich wurde er abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht.

Und im Endspiel war richtig Feuer drin. Was nicht zuletzt an den Zuschauern lag. „Germania-Rufe“ vor dem Finale wurden mit Pfiffen quittiert. Auch als die Mannschaft den Kunstrasen betrat, gab es ein gellendes Pfeifkonzert. Das sollte sich in den gesamten 15 Minuten nicht ändern. Die komplette Halle war gegen Egestorf. Was war passiert?

Zuvor schalteten die Davenstedter, die schon in der Gruppe auf Germania trafen und mit 0:3 verloren, im Viertelfinale die TuSpo Schliekum aus. 4:1 hieß es am Ende. Generell kam der Bezirksligist erst in der K.o-Runde erst so richtig in Fahrt. Im Halbfinale spielten sie ein 1:0 souverän gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide runter und zogen ins Endspiel ein. Der Ausgang ist bekannt.

Sein erster Weg führte den Doublesieger in die vereinseigene Kabine. „Da steht ein Kühlschrank voller Getränke“, sagte Thomas Scheer. „Ich weiß nicht, was die Jungs heute noch vorhaben. Ich muss wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde mit, aber nicht länger!“, sagte Pöpler. Und ob man ihm da beim Wort nehmen kann?

„Wir hatten die Chance, Celle rauszuschmeißen“

Und sonst so? In der Gruppe A überraschte die TuSpo Schliekum. Im Auftaktspiel fegten die Sarstedter den MTV Ilten mit 5:0 weg - auch gegen den Qualifikationsersten und damit Favoriten auf den Turniersieg MTV Eintracht Celle holten die Schliekumer ein 1:1. Damit stand der Einzug ins Viertelfinale fest. Celle zitterte sich mit zwei Unentschieden in die nächste Runde. Für Neuling MTV Ilten war in der Vorrunde Schluss. „Das erste Spiel haben wir völlig verpennt, da war das Zutrauen in die eigenen Stärken nicht so da. Im zweiten Spiel haben alle gesehen, dass wir jeden schlagen können. „Wir hatten die Chance, Celle rauszuschmeißen“, sagte Iltens stellvertretender Kapitän Tielle Nolte.Ihr Masters-Debüt konnte sich auf alle Fällen sehen lassen - unter tosendem Applaus wurden sie von ihren Fans verabschiedet. „Natürlich sind wir erstmal traurig, aber wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben“, sagte Nolte.

Spannend wurde es in der Gruppe B zwischen dem TuS Davenstedt und dem FC Lehrte. Wer würde Germania Egestorf ins Viertelfinale folgen? Das Rennen machte Davenstedt. Der Sieg des Bezirksligisten gegen den FC sicherte den Einzug ins Viertelfinale. Die sonst so starken Lehrter Hallenkicker schieden ohne Punkt aus. Da konnte auch der inzwischen 39-jährige Patrick Heldt nichts ändern. Sichtlich geknickt verließen sie den Kunstrasen. „Wenn du im ersten Spiel nicht da bist, dann geht halt nicht mehr viel“, so Heldt. „Wir waren das dritte Mal dabei, es ist immer wie schön“, lobte der 39-Jährige die Organisation des Events. Oberligist 1. FC Germania Egestorf/Langreder marschierte souverän durch die Gruppenphase.