Empeldes U14 faustet sich zum DM-Titel - Niedersachsenpokal für Taubes Radballer

Nach dem Stolperstart mit zwei Pleiten in der Vorrunde schaffte der Gastgeber erst auf dem letzten Drücker den Sprung ins Viertelfinale. Dort setzte sich Empelde mit 2:0 gegen Alhorn durch. Das gleiche Ergebnis gab’s im Halbfinale gegen Unterhaugstett. Im Finale verwandelte Angreifer Marvin Becker den zweiten Matchball zum 12:10, 7:11 und 11:8.

„Wir haben zum zweiten Mal eine DM ausgerichtet und zum zweiten Mal den Heimsieg geholt. Das haben wir mit den Jungs auf Abstand – aber natürlich kräftig – gefeiert“, sagte Trainerin Maxi Hüper. Zum Meisterteam gehören neben Becker auch Niklas Wollmann, Moritz Hüper, Ümit Kiraz, Michelle Buchheim, Michael Buchheim, Leon Micoda und Finn Lang. Das Trainerteam ergänzen Robert Hüper und Hannovers Faustball-Legende Martin Becker.

Radball

Der RC Taube Hannover hat den Niedersachsenpokal gewonnen. Es war die erste Veranstaltung in Corona-Zeiten. In Göttingen waren acht Teams an den Start gegangen, darunter zwei vom RC Taube. Die erste RC-Mannschaft mit der neuen Besetzung Stephan Sänger/Andre Cranz schlug im Finale Halle mit 3:0 und qualifizierte sich damit für den Deutschlandpokal 2021.

Für Sänger war es bei der vierten Teilnahme der vierte Triumph – mit drei verschiedenen Partnern. Das eigentlich schon vor zwei Jahren zurückgetretene Duo Matthias Soller/Jörg Strohschänk (Taube II) wurde nur aufgrund der schlechtesten Tordifferenz Gruppenletzter.

Kanu

Viele Erfolge bei der Norddeutschen Kanumarathonmeisterschaft in Neumünster für Hannover. Acht Boote waren am Start. Je nach Altersklasse mussten eine bis vier Runden über einen 6,5 Kilometer langen Rundkurs absolviert werden. Nach jeder Runde folgte eine Portage über 200 Meter außerhalb des Wassers.

Bei den B-Schülern (11 bis 12 Jahre) waren zwei Boote vom KC Limmer am Start, ein Mädchen- und ein Jungenboot. Der zeitgleich erfolgte Start ermöglichte einen vereinsinternen Wettkampf über die 6,5 Kilometer lange Distanz – mit dem besseren Ende für die Mädchen.