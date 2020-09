"Ein starker Gegner": Luther müssen Überlegenheit des TuS Garbsen anerkennen

Es ist noch früh am Tage, sprich: die Saison hat gerade erst begonnen - aber bislang hat der TuS Garbsen seine Ambitionen, vorne mitzuspielen, sehr eindrucksvoll untermauert. Auch am 2. Spieltag der Bezirksliga 4 feierte das Team von Martin Kummer mit dem 5:2 (2:0) daheim gegen den TSV Luthe einen deutlichen Sieg. In große Euphorie verfiel Garbsens Trainer trotzdem nicht: „Das war spielerisch besser als zuletzt gegen Mecklenheide. Aber wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen, wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht.“

Beißner vom eigenen Mann überwunden

Eine Kombination über Niklas Preuß und Xelat Atalan vollendete Dustin Quast mit dem Führungstor für die von Beginn an überlegen agierenden Platzherren (13. Minute). Youngster Atalan hatte das 2:0 auf dem Fuß, er stürmte allein auf das gegnerische Gehäuse zu, schoss jedoch Keeper Daniel Beißner an (37.). Fünf Minuten später musste Beißner dann doch hinter sich greifen, überwunden vom eigenen Mann: Dustin Quast hatte den Ball mit Effet in den Strafraum gespielt, im unübersichtlichen Getümmel beförderte Markus Stockum das Spielgerät ins eigene Netz (42.).