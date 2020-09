Xelat Atalan schnürt Hattrick: Auch Mellendorf kann Garbsen nicht aufhalten

Derweil eilt der TuS mit einer Maximalausbeute von 12 Zählern aus vier Partien in großen Schritten der Aufstiegsrunde entgegen. „Es lässt sich gut an diese Saison“, kommentierte Garbsens Trainer Martin Kummer trocken – das kann man so sagen.

Der Mellendorfer TV hat in einem Nachholspiel der Bezirksliga 4 eine 1:4 (0:3)-Heimniederlage gegen Primus TuS Garbsen einstecken müssen. Auf dem Punktekonto des Aufsteigers aus der Wedemark steht somit weiterhin die Null.

Mellendorf klebt das Pech am Fuß

Xelat Atalan behielt in der 9. Minute kühlen Kopf und schob den Ball unter Bedrängnis von drei Gegenspielern zur Gäste-Führung ein. Die Mellendorfer hatten in der Folge mehrere hochkarätige Ausgleichschancen, aber irgendwie klebt dem Liga-Schlusslicht derzeit das Pech am Fuß: Latte, Pfosten, knapp daneben – die Kugel ging einfach nicht rein.

Stattdessen schloss Atalan einen Konter erfolgreich ab (36.). Dem 18-jährigen Garbsener Angreifer gelang mit dem Tor zum 3:0, einem Schuss aus der Halbposition in die lange Ecke, ein blitzsauberer Hattrick. Im Anschluss an einen Freistoß verkürzte Nils Gottschalk per Kopf (73.), bevor Yasin Güzelcümbüs einen Handelfmeter zum Endstand verwandelte (82.).

„Wir mussten uns dem starken Gegner beugen“, sagte MTV-Coach Matthias Henning und sprach von einem Qualitätsunterschied. „Trotzdem lasse ich auf mein Team nichts kommen. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert.“

Eine Einschätzung, die Kummer teilte: „Das war eines unserer besseren Spiele gegen einen guten Gegner, Mellendorf hat das spielerisch prima gemacht und uns gut beschäftigt. Aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“ Ein Extralob zollte er Youngster Atalan: „Der Junge hat eine Ruhe und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, das ist wirklich außergewöhnlich.“