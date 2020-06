"Luft ist raus": Niels Albrecht zieht es zum TSV Horst, Co-Trainer Fabian Krug übernimmt den TuS Garbsen II

Überraschende Nachricht vom Kochslandweg. Drei Jahre hat sich Spielertrainer Niels Albrecht für die Garbsener Zweitvertretung ins Zeug gelegt, an der Seitenlinie und häufig auch auf dem Feld. Doch nun trennen sich die Wege. „Irgendwie ist für mich die Luft beim TuS raus. Ich möchte mich einer neuen Herausforderung stellen“, erklärt Albrecht.

Bei Kreisligist TuS Garbsen II ist sportlich alles im Fluss, das Team steht als Tabellenvierter der Staffel 2 gut da – trotzdem hört Trainer Niels Albrecht nach dem offiziellen Ende dieser Saison auf. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Der bisherige Co-Trainer Fabian Krug rückt in die erste Reihe.

In den vergangenen Spielzeiten lieferte seine Mannschaft regelmäßig eine starke Hinrunde ab, ließ aber nach der Winterpause ebenso zuverlässig stark nach und rutschte im Klassement ins Niemandsland ab – zum Unmut von Albrecht.

"Schon immer TuS"

Der TuS Garbsen musste nicht lange nach einem Nachfolger suchen, die Lösung mit Fabian Krug lag nahe. Als bisheriger Co-Trainer von Albrecht kennt er die Mannschaft – und ist dem Verein ohnehin eng verbunden. „Ich habe schon in der Jugend das TuS-Trikot getragen, später in der 3. Herren gespielt und das Team auch gecoacht. Seit Beginn dieser Saison bin ich bei der Kreisligatruppe dabei. Also schon immer TuS.“