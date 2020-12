Voll in der Spur: TuS Garbsen träumt vom Aufstieg in die Landesliga 

Fünf Siege zum Start

Preuß, der im Sommer nächsten Jahres sein Abitur machen wird, befindet sich derzeit „noch auf der Suche nach einem geeigneten Studium“. Wohin die sportliche Reise mit dem TuS gehen soll, weiß der defensive Mittelfeldakteur hingegen ganz genau. „Die Aufstiegsrunde wollen wir unbedingt erreichen“, sagt Preuß. Die Voraussetzungen beim TuS seien diese Saison so gut wie lange nicht. „Unsere Vorbereitung war sehr intensiv und ausgesprochen gut. Wir sind richtig fit in die Saison gestartet. Es lief ja dann mit fünf Siegen in Serie auch super an.“

Das Team um Kapitän Felix Avila, Keeper Kevin Kainka, Justin Fehder, Sturmjuwel Xelat Atalan, Yasin Güzelcümbüs und Co. setzte sich von Anfang an ganz oben fest. Wobei Kummer ungeachtet der exzellenten Ergebnisse manches Mal nicht zufrieden war mit dem, was seine Formation spielerisch zeigte. Einen ersten leichten Rückschlag erfuhr der TuS mit dem 1:1 gegen den TSV Kolenfeld, Preuß gelang der späte Ausgleich. Im Spitzenduell mit dem TSV Mühlenfeld gab es dann prompt die erste Niederlage (1:2).

Preuß hadert mit den Topspielen

„Dieser Hänger nach der tollen Serie hat schon ein bisschen für Unruhe gesorgt. Wir haben unser Potenzial nicht ausgeschöpft, nicht das gespielt, was wir können. Und in diesen Topspielen zu wenig Tore geschossen“, sagt Preuß. Die Mannschaft habe sich in dieser Phase selbstkritisch hinterfragt, die Situation analysiert und eine passende Reaktion gezeigt. „Wir haben uns vorgenommen, im Training wieder mehr Gas zu geben. Und die Spielvorbereitung beginnt halt nicht erst am Sportplatz. Wichtig ist, dass wir immer 110 Prozent geben. Damit wir dann mit der richtigen Fitness und kämpferischen Einstellung sowie unserer Spielstärke auch die direkten Konkurrenten schlagen.“

In den beiden nachfolgenden Partien gegen den Mellendorfer TV (4:1) und TuS Mecklenheide (4:1) schossen sich die Garbsener schon mal warm für das nächste Aufeinandertreffen mit den Topteams – wann auch immer Corona es zulassen mag. „Mein Traum ist, dass wir zunächst die Qualifikation schaffen und dann aussichtsreich um den Landesliga-Aufstieg mitspielen. Aber das ist natürlich im Feld der Besten noch mal eine ganz andere Hausnummer. Da müssen wir einen Zacken zulegen“, sagt Preuß.