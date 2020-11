"Ein typischer Instinktfußballer": Garbsens Xelat Atalan trifft und trifft - mit erst 18 Jahren

Brandgefährlich und kaltschnäuzig: Goalgetter Xelat Atalan ist ein „Strafraumtäter“, er hat die Lizenz zum Toreschießen. Der erst 18-jährige Stürmer des TuS Garbsen führt mit zehn Treffern die Torjägerliste der Bezirksliga 4 an. Gleich in seinem ersten Erwachsenenjahr hat Atalan den Sprung in die Stammformation der ersten Männermannschaft geschafft.

Trainer Martin Kummer ist nach eigenen Worten „sehr glücklich“ mit dem jungen Angreifer, der in den neun Spielen der laufenden Serie seinen Teil dazu beigesteuert hat, dass die Truppe vom Kochs­landweg an der Spitze des Klassements steht. Schon in ganz jungen Jahren hat sich Atalan ins Blickfeld seines jetzigen Trainers Kummer gespielt. „Ich bin erstmals auf ihn aufmerksam geworden, da war er noch bei den ­C-Junioren am Ball. Seither verfolge ich seine Entwicklung“, sagt der „ewige“ TuS-Coach.