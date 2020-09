"Mir kam das Essen der letzten 15 Wochen hoch": Harenbergs Trainer nach 2:2 gegen Mozaik angefressen

„Ohne Mozaik schlecht zu machen, die waren echt dünne. Und wir haben es dennoch nicht geschafft, uns aus dem Spiel heraus Chancen zu erarbeiten oder Tore zu schießen – nicht einmal in Überzahl.“ Zurzeit sei die Mannschaft nicht bezirksligatauglich. „Mir kam das Essen der letzten 15 Wochen hoch. So reicht es nicht.“

Zwar gingen die Harenberger durch einen Elfmeter von Marek Gilke in Führung, nachdem Christoph Rischker zunächst am Keeper gescheitert und Gilke im beim Nachschuss gefoult worden war (11. Minute), aber dieses 1:0 sorgte weder für Sicherheit noch für mehr Selbstvertrauen.

Überzahl ohne Ertrag

„Es hat heute an allem gefehlt“, ärgerte sich der TuS-Trainer, „leider auch an der Einstellung.“ Mozaik reichte ein langer Ball, um durch Cagdas Yagci auszugleichen (21.). „Weil bei uns wieder einmal einer unterm Ball durchspringt“, so Biank.

Kurz vor der Pause fing sich auf Mozaik-Seite Serkan Arabaci eine Ampelkarte ein (44.), doch selbst die Überzahl wussten die Gäste nicht zu ihren Gunsten zu nutzen. Im Gegenteil: „Wir fingen uns sogar noch einen Konter zum 1:2.“ Bahadir Balya sagte Danke (59.).

"Kriegen nix auf die Kette"

Als dann auch noch Eyüp Levent mit Rot vom Platz musste (85.), erhöhte der TuS mit elf gegen neun noch mal den Druck. Wirklich dicke Chancen gab es aber keine mehr.

„Wir hatten das Glück, dass der Ball Sevkan Bulut unglücklich an die Hand flog“, gab der TuS-Coach zu. Den fälligen Strafstoß verwandelte erneut Gilke zum 2:2-Endstand (89.). „Wir kriegen nix auf die Kette, warum auch immer“, räumte Biank ein. „Aber wer weiß, wozu der Punkt noch gut ist.“

"In Form bringen für die Abstiegsrunde"

Beim Versuch, die Situation zu analysieren und die Ursachen zu erforschen, habe es schon ein Gespräch mit der Mannschaft gegeben: „Sie haben mir gesagt, dass es nicht an mir als Trainer liegt. Und ich bin auch nicht der Typ, der hinschmeißt.“

Klar sei aber, dass jetzt einige Monate harte Arbeit auf das Trainerteam warten würden. „Wir müssen uns von jetzt an in Form bringen für die Abstiegsrunde im Frühjahr.“