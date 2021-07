"Brauchen einfach Geduld": TuS Harenberg kommt nach langer Pause langsam aber sicher wieder in Form

„70 Prozent der Jungs sahen aus wie Sumo-Ringer und nicht wie Fußballspieler“, hat Pascal ­Biank etwas überspitzt über den körperlichen Zustand eines Teiles seiner Spieler vor dem Start der Vorbereitung gesagt. Die monatelange Zwangspause habe ihre Spuren hinterlassen, sagt der Coach des Bezirksligisten TuS Harenberg. Sorgen mache ihm das aber nicht. „Bis zum Saisonstart haben wir genug Zeit.“ Anzeige Wichtig sei es, dass man in den Übungseinheiten nicht zu viel auf einmal wolle, alles mit Sinn und Verstand und Schritt für Schritt aufbaue. „Wir wollen ja schließlich keine Verletzungen riskieren“, sagt er. Diesbezüglich habe auch Biank sich etwas zurücknehmen müssen. „Ich habe richtig Bock und war sofort ,on fire‘. Und als ich bei dem einen oder anderen das Gefühl hatte, er sei noch im Schlafmodus, ist bei mir der Topf übergekocht.“ Das sei nicht in Ordnung und zu überehrgeizig gewesen. „Wir brauchen nach so langer Zeit einfach Geduld.“ Einige seien physisch schlicht noch nicht in der Lage, so hart zu arbeiten, wie es letztlich am Ende nötig sein werde. „Die kommen aber auch noch dahin.“

Die Bilder der Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball Levestes Sascha Romaus überwindet Kirchdorfs Schlussmann Jens Trampenau und trifft zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich. ©

Harenberg genießt die Rückkehr auf den Platz Alles in allem ist er allerdings optimistisch, dass er die Mannschaft auf den Punkt in einen tadellosen Fitnesszustand bekommen wird. Denn diese absolute körperliche Belastbarkeit sei das, was letztlich primär über die Konkurrenzfähigkeit in der Liga entscheiden werde. „Zumindest ist es schön, zu sehen, dass die Jungs richtig heiß sind. Die haben alle Bock darauf, zusammen Fußball zu spielen.“ Sobald es möglich gewesen war, auf den Platz zu gehen, wurde das getan. Unter Beachtung des vorgeschriebenen Hygienekonzeptes sei im Rahmen dessen, was erlaubt gewesen sei, trainiert worden. „Wir haben auf dem Platz acht Teilabschnitte abgesteckt und in Pärchen oder Kleingruppen das gemacht, was ging: Technikschulung, Passspiel, Stationslauf.“ Das später wieder mögliche normale Mannschaftstraining hätten alle genossen. „Und dann haben wir durchgezogen. Wir brauchen keine Pause mehr, sieben Monate haben allen gereicht. Wir benötigen jede Einheit“, sagt der Coach. Personell gibt's nicht allzu viel zu vermelden Gemeinsam mit Co-Trainer Marco Biank und Fitnesscoach Jens Growe gibt es reichlich zu tun. „In der letzten Saison ­haben wir unsere eigenen Leistungsziele unterm Strich nicht erfüllt“, gibt Pascal Biank zu. „Wir alle sind unter unseren Erwartungen geblieben.“ Als Hauptgründe dafür sieht er primär zwei Aspekte: Bei dem einen oder anderen habe es an der nötigen körperlichen Basis gefehlt, außerdem habe es viele schwerwiegende Ausfälle gegeben. „Erst in den letzten drei, vier Spielen haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, als Mannschaft alles zu geben und bis zum Letzten zu kämpfen und dazu auch noch gut Fußball zu spielen. Da hat es wieder Spaß gemacht.“ An diese Phase wolle er mit seiner Mannschaft anknüpfen – und das dann möglichst dauerhaft auf den Platz bringen. Personell gibt es nicht allzu viel zu vermelden: Nach Yalcin Aslan, der den Klub nach einigen Differenzen im vergangenen Herbst verließ, und seinem Cousin Tahir Aslan, der ihm aus Solidarität folgte, hat auch Adil Toprakli dem TuS den Rücken gekehrt. „Er hat jetzt einen Job in Göttingen“, erläutert Biank. Außerdem hängt Oldie Tufan Akca seine Schuhe endgültig an den Nagel. „Er arbeitet in Wolfsburg, kann deshalb kaum trainieren.“ Und hinter dem Verbleib von Steffen Hauk steht noch ein Fragezeichen. „Auch bei ihm hat das berufliche Gründe. Er hat bei uns aufgrund seiner schweren Verletzung keine leichte Zeit gehabt, aber es wäre sehr schade, wenn er uns verlassen würde, denn er ist ein richtig guter Fußballer und ein super Typ.“