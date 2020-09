TuS Harenberg ist schlicht kaltschnäuziger als Mühlenberger SV - und hat Nick Heller

Biank attestierte seiner Mannschaft grundsätzlich aber erstmals in dieser noch jungen Spielzeit eine in puncto Einstellung über die vollen 90 Minuten ordentliche Leistung. „Das war ein ganz anderer Auftritt als in den vier Partien zuvor“, so Biank.

Lichtenstein und Gilke legen vor

Und vor der Pause sei das Duell sogar eines auf Augenhöhe gewesen. „Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, in dem es hüben wie drüben eine Handvoll Chancen gab.“

Der große Unterschied: Während die Gäste allesamt verballerten, schlug der TuS zweimal zu. Das 1:0 erzielte Luka Lichtenstein, als MSV-Torwart einen Freistoß von Christoph Rischker nicht festhalten konnte (25.), und den zweiten Treffer markierte Marek Gilke, der die Kugel aus 20 Metern versenkte (44.). „Ein richtiger Sonntagsschuss“, so Biank.

Nach der Pause drückten die Gäste vehement auf den Anschlusstreffer, doch mehrfach reagierte TuS-Torhüter Nick Heller glänzend. Die Gastgeber kamen nun kaum noch zu nennenswerten Offensivaktionen, stemmten sich aber mit Leidenschaft und Kampfgeist den Angriffswellen der Gäste entgegen.

Ilgün humpelt 25 Minuten über den Platz

Als der zur Pause eingewechselte Adil Toprakli nach nur einer Viertelstunde angeschlagen vom Platz musste und sich dann auch noch sein Ersatz Bektas Ilgün verletzte, wurde die Dominanz der Gäste noch größer.

„Wir hatten unser Wechselkontingent schon ausgeschöpft, also musste Bektas draufbleiben, obwohl er nicht mehr laufen, sondern nur noch humpeln konnte.“ Er habe Ilgün einfach als dritten Sechser ins zentrale Mittelfeld beordert, um dort „dem Gegner ein bisschen im Weg herumzustehen“, so Biank. Man habe quasi 25. Minuten lang in Unterzahl agiert.