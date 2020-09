Vier Elfmeter nicht gegeben: Harenbergs Biank ärgert sich über Schiri - und sich

Auch das zweite Punkt- und Heimspiel der neuen Saison haben die Kicker des TuS Harenberg in den Sand gesetzt. Nach der 1:4-Pleite gegen den SV Ihme-Roloven kassierte das Team von Pascal Biank am Dienstagabend ein 2:3 (0:2) gegen den SV Iraklis Hellas. „Das war aber ein Riesenunterschied zum ersten Spiel“, zeigte sich der Coach mit dem Auftritt nicht unzufrieden. „Allerdings hätten wir am Ende mindestens ein 3:3 verdient gehabt.“

In einer zerfahrenen Partie gingen die Gäste durch Ergün Adigüzel im Anschluss an eine Standardsituation in Führung (15. Minute). Kurz darauf tauchte Coach Biank, der diesmal als Stürmer in der Startelf stand, allein vor dem Iraklis-Keeper auf. „Ich bin zwar zum Schuss gekommen, aber in meinen Augen hat er mich klar gefoult.“ Wenig später drückte der Schiedsrichter auch auf der Gegenseite beide Augen zu. Mit einem 30-Meter-Sonntagsschuss am Dienstagabend erhöhte Evren Serbes dann auf 2:0 (21.).

"Hätte meine Chancen reinmachen müssen"

Beide Seiten mühten sich im Anschluss redlich, doch wirklich zwingend wurde es vor der Pause nur noch einmal: Erneut lief Biank allein aufs Gästegehäuse zu, und erneut packte der Hellas-Torwart derart kräftig zu, dass an einen ruhigen Abschluss nicht zu denken war. „Meiner Meinung nach war auch das regelwidrig, dennoch hätte ich meine beiden Chancen reinmachen müssen“, zeigte sich Biank selbstkritisch.

Nach dem Wechsel seien die Gewichte dann klar verteilt gewesen. „Wir hatten viel mehr Ballbesitz, und ab der 60. Minute war Iraklis echt platt. Die haben mit Mann und Maus verteidigt.“ Durch Nickligkeiten und permanentes Zeitspiel hätten die Gäste zudem immer wieder den Spielfluss unterbrochen und Zeit von der Uhr genommen. „Das haben sich echt clever gemacht, allerdings hätte der Schiri da durchgreifen müssen.“

Nachdem Adil Toprakli auf 1:2 verkürzt hatte (67.), bot sich Biank die Chance, per Freistoß zu egalisieren. „Den Ball hat ein Iraklis-Spieler aber mit dem Arm geklärt.“ Doch statt eines Handelfmeters gab es auf der Gegenseite den dritten Einschlag: Nach einem der wenigen Konter vollendete Nikolaos Zervas gegen unsortierte Harenberger zum 3:1 (69.).

Nach Topraklis Treffer wird es nochmal spannend

Als Adil Toprakli eine Viertelstunde vor Schluss vom gegnerischen Torwart mit tatkräftiger Beihilfe eines seiner Abwehrspieler am Einschuss gehindert wurde, rechneten die Hausherren zum vierten Mal mit einem Strafstoßpfiff, aber dieser blieb genauso aus wie kurz darauf bei einer strittigen Szene auf der Gegenseite. Nach dem 2:3 erneut durch Adil Toprakli (78.) wurde es aber trotzdem noch einmal spannend: Aber weder Biank noch Marek Gilke oder Lukas Lichtenstein hatten bei ihren Möglichkeiten das nötige Glück auf ihrer Seite.

„Wie es das Ergebnis schon sagt, war das Spiel ein Auf und Ab“, resümierte Patrick Lang. „Wir haben sehr stark begonnen und es anschließend versäumt, den Sack frühzeitig zuzumachen“, meinte der Trainer der Gäste. „Nach dem 2:3 war es ein offenes Spiel, welches wir dann ein wenig glücklich für uns entschieden haben.“ Aufgrund der starken ersten Halbzeit gehe der Sieg aber in Ordnung.