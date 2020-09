TuS Harenberg will mit Teamgeist und Ruhe auf dem Platz in die Aufstiegsrunde

Aufgrund der zahlreichen Rückkehrer nimmt der TuS-Coach den Abgang von Tsitouridis auch eher gelassen. „Fußballerisch ist das natürlich ein herber Verlust. Auf der anderen Seite war Nico nicht ganz einfach, ist schon mit dem einen oder anderen angeeckt.“ Er hätte es begrüßt, wenn der hoch veranlagte Stürmer noch eine Saison geblieben wäre, um sich dann in höheren sportlichen Gefilden zu versuchen. „Vom Kopf her hätte ihm das gutgetan.“

Die Rolle des Stoßstürmers im Team übernehme jetzt Rischker, der schon in der Regionalliga spielte: „Er interpretiert diese Position zwar anders, holt sich eher die Bälle. Aber aufgrund seiner enormen Qualitäten dürfte diese Lösung nicht schlechter sein als die mit Nico.“ Zudem gebe es im Kader mit Marek Gilke, Adil und Eyüp Toprakli und Aslan noch etliche Kandidaten, die ebenfalls im Sturm spielen könnten. „Ich mache mir da keine Sorgen“, sagt Biank.

Siege gegen Bemerode und KK

Die ersten Testspiele bestärkten den Harenberger Coach in seiner Einschätzung: Nach einem 3:2 gegen den FC Burgwedel und einem 12:0 gegen den TuS Germania Apelern, wo er „kreuz und quer“ gewechselt habe, folgten der 3:2-Sieg gegen den Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und ein 3:1 gegen den hoch eingeschätzten Bezirksligisten TSV Bemerode. „Da haben die Jungs eine sehr gute Figur gemacht“, lobt der TuS-Trainer.

Die 1:3-Niederlage gegen den SV Lehrte 06, die auch durchaus höher hätte ausfallen können, bewerte er nicht über. „Ich war an diesem Tag nicht dabei.“ Positiv sei gewesen, dass sich die Mannschaft trotz der an diesem Tag schlechten Leistung nicht zerfleischt habe. „Es herrschte Ruhe auf dem Platz, keiner hat dem anderen Vorwürfe gemacht.“ Das sei auch schon mal anders gewesen. „Die Zeiten sind hoffentlich vorbei. Die Stimmung ist super. Und das wird in den Punktspielen auch wichtig sein.“ Teamgeist, Moral und Willen – Biank will seinem Team diese Grundtugenden implementieren. Bei der Generalprobe gegen den Landesligisten OSV Hannover gab es für die Harenberger am Sonntag jedoch noch einmal eine deutliche 2:8-Niederlage.

Von der Philosophie her strebe er auch in der bevorstehenden Saison das an, was er schon in den vergangenen zwei Jahren als Ziel ausgegeben hatte: „Wir wollen nicht nur reagieren, sondern agieren und dominieren. Wir wollen den Ball haben. Und ich möchte außerdem, dass wir unsere Ordnung nicht verlieren – egal, wie es steht.“ Dazu sei eine gute Vorbereitung nötig. Diesbezüglich sei er extrem zufrieden. „Wir haben bislang immer zwischen 16 und 22 Spieler auf dem Platz, und alle hängen sich rein.“

"Wollen in die Aufstiegsrunde"

Sportlich sei das Ziel klar: „Auch wenn die Liga schwierig einzuschätzen ist und es mit Teams wie TuS Davenstedt, SV Iraklis und dem Mühlenberger SV sicher Titelfavoriten gibt, wollen wir unter die ersten zwei und damit in die Aufstiegsrunde“, sagt Biank. Denn damit sei die Abstiegsgefahr frühzeitig gebannt. „Wenn du in die Abstiegsrunde musst und in einer Zehner-Staffel nach nur neun Spielen vier Teams absteigen, dann ist das schon ein echtes Brett.“ Wenn alles optimal laufe, habe er keine Zweifel daran, dass die Mannschaft die Aufstiegsrunde erreiche könne.