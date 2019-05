"Werden drei Wochen feiern": TuS Vinnhorst macht Aufstieg in die 3. Liga perfekt!

Der TuS Vinnhorst hat seinen ersten Matchball genutzt. Die Mannschaft von Nei Cruz Portela gewann vor 1000 Zuschauern die Nervenschlacht beim Stralsunder HV 29:26 (12:12) und hat damit den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Nach dem Abpfiff stürmten die 25 Vinnhorster Fans auf das Spielfeld und tanzten mit ihren Jungs. Spielwart Yannick Scharf war fix und fertig: „Absolut geil, wir sind alle total heiser.“

Matchplan von Cruz Portela geht auf

Auch die Mannschaft hatte alles gegeben. „Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben. Unser Matchplan ist voll aufgegangen“, jubelte Trainer Nei Cruz Portela. Als Stralsund auf 19:20 (45.) verkürzte, wurden Erinnerungen an die beiden Partien gegen Elbflorenz wach, jeweils in der Schlussviertelstunde gekippt waren. Portela nahm die Auszeit um die Nerven zu beruhigen.