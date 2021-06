Zwei für die 2. Liga: TuS Vinnhorst startet gestärkt nächsten Angriff auf Aufstieg

Es hat nicht viel gefehlt, doch in der abgelaufenen Saison hat der TuS Vinnhorst den Sprung in die 2. Liga verpasst. Trainer Davor Dominikovic will mit seiner Mannschaft nun die nächsten Schritte gehen - und dafür mit Falk Kolodziej und Stefan Hanemann zwei zweitligaerfahrene Spieler geholt.