Zwei Spiele, eine große Chance: Schafft der TuS Vinnhorst den Sprung in die 3. Liga?

Das 30:30 im Duell beider Konkurrenten am vergangenen Sonntag spielt den „Rot-Blauen“ in die Karten. Zwei Teams der Dreiergruppe steigen auf, sodass ein Sieg aus beiden Partien reicht. „Wir haben jetzt zwei Matchbälle und ich bin sicher, dass die Jungs einen nutzen“, erklärt Sprecher Florian Boldt. Nach dem bitteren Ende des Spiels vor zehn Tagen beim HC Elbflorenz II, als Vinnhorst eine Sieben-Tore-Führung verspielte, ist die Mannschaft heiß, im zweiten Anlauf ihr großes Ziel zu erreichen.

Innerhalb von etwas mehr als 48 Stunden wird sich entscheiden, ob der TuS Vinnhorst den Aufstieg in die dritte Handballliga schafft. Am Freitag um 16 Uhr spielt die Mannschaft von Nei Cruz Portela beim Stralsunder HV und erwartet Sonnabend (19 Uhr, Halle Wendlandstraße) den OHV Aurich.

Die nötige Unterstützung soll von den Fans kommen, die schon in Dresden für eine grandiose Stimmung sorgten. „Wir wollen uns bemerkbar machen“, sagt Boldt. Das wird nicht leicht, denn 1000 Zuschauer werden ihre Mannschaft nach vorne brüllen. Neuzugang David Sauß („Ich zittere und drücke die Daumen“), der vom Oranienburger HC kommt, kennt die hitzige Atmosphäre aus seiner Zeit beim HSV Hannover: „Die haben einige Fanklubs. Da ist ordentlich was los.“

Hoffen auf ein Partyspiel

Wichtig wird sein, die Nerven zu behalten, was gegen Elbflorenz in der Schlussviertelstunde nicht mehr gelang. „Es wäre schön, wenn es in Stralsund klappt, dann hätten wir Samstag ein Partyspiel“, hofft Boldt. Die Partie an der Ostsee wird jedoch hart, denn die Vorpommerer nehmen den Schwung aus Aurich mit, als in der zweiten Hälfte ein 12:20-Rückstand aufgeholt wurde.

Thomas Thiele und Louis Fuhlrott werden den TuS nach der Saison verlassen: Beide wechseln zum Verbandsligisten VfB Fallersleben.