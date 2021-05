Coronafall in Braunschweig: TuS Vinnhorst sicher in Aufstiegs-Zwischenrunde

Eigentlich hätte am Donnerstagabend für den TuS Vinnhorst das Aufstiegsrundenspiel gegen den MTV Braunschweig auf dem Programm gestanden, doch aufgrund eines Coronafalls im Team der Braunschweiger kann der MTV nicht antreten und muss in Quarantäne. Die Partie wird mit 2:0 für das Team von Trainer Davor Dominikovic gewertet - und Vinnhorst ist somit nicht mehr aus den Top 4 zu verdrängen und zieht sicher in die Zwischenrunde um den Aufstieg in Liga 2 mit.

Anzeige

Sportlich betrachtet ist die Gruppe Nord daher so gut wie entschieden, die vier Teilnehmer der Zwischenrunde stehen mit dem 1. VfL Potsdam, dem HC Empor Rostock, Eintracht Hagen und eben den Vinnhorstern fest. Es geht unter diesen vier Teams nur noch um die Positionierung im Endklassement. Vinnhorst kann bei einem Sieg in Potsdam noch in der Tabelle klettern, Hagen könnte gar die Tabellenführung noch übernehmen.