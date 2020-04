Eine neue Heimat für 800 Sportler: Baustellenbesichtigung beim TuS Vinnhorst

Auf dem Sportgelände des TuS Vinnhorst pfeift der böige Wind. Neben der in die Jahre gekommenen alten Vinnhorster Sporthalle erhebt sich in unmittelbarer Nähe des Mittellandkanals über einer Länge von 100 Metern der imposante Neubau, mit dem der 800-Mitglieder-Verein künftig im hannoverschen Sport ganz oben dabei sein möchte.

Schon beim Betreten der Baustelle ist man beeindruckt. Der weite Raum zwischen den kahlen Mauern am späteren Eingang lässt die Dimension des Baus erkennen. „Das wird das Foyer“, erklärt Schatzmeister Axel Schmidt. An den Decken wurden mittlerweile die Lüftungsrohre angebracht. Der Bau wirkt damit lebendiger als noch zu Jahresbeginn.

Das Licht lässt an diesem Tag alles sehr freundlich erscheinen. So wird es auch später sein, denn ringsherum ist eine Fensterfront geplant. An der Südseite Richtung Mittellandkanal entsteht sogar eine Sonnenterrasse. Von dort aus kann man die Fläche hinter die Halle sehen. Früher befand sich dort eine Wiese. Bald wird es drei Beachhandball-Felder geben, um auch im Sommer in der spielfreien Zeit Kindern und Jugendlichen ein attraktives Angebot zu bieten.

Gymnastikhallen und die Trainingsstätte der Turner

Auf den anderen Seite der Galerie führt der Weg in den zweiten Teil des Baus. Dort entstehen zwei Gymnastikhallen mit einer Fläche von 330 Quadratmetern und die Trainingsstätte der Erstliga-Turner. „Die Geräte werden fest installiert“, sagt Jankowski.

Zeitweise hatte sich in den späteren Sprunggruben Wasser gesammelt nach den Regenfällen im März. „Das ist auch gut so. Wenn es versickert wäre, hätten wir ein großes Problem“, sagt Schmidt. Doch von Feuchtigkeit ist nach der langen Trockenperiode im April ohnehin kaum noch eine Spur.