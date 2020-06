TuS-Vinnhorst-Chef Martin Weiß ist heiß auf Ex-Bundestrainer Christian Prokop

Die Handballer von TuS Vinnhorst wollen unbedingt in die 2. Liga. Dafür dreht Mäzen Martin Weiß jetzt das ganz große Rad. Die nächste wilde Idee des Multimillionärs: Der im Februar vom DHB abservierte Bundestrainer Christian Prokop soll das Team in der kommenden Saison zum Aufstieg führen.

Sofern der 41-Jährige zusagt, soll er in Vinnhorst mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet werden. Prokop weiß, wie 2. Liga geht. Den TSV Anderten führte er in der Saison 2006/07 zum Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse und schaffte in beiden Folgejahren jeweils den Klassenerhalt, ehe er zum SC Magdeburg II wechselte.

Neue Halle soll am 3. Januar eingeweiht werden

Die Bedingungen für den künftigen Vinnhorster Trainer wä­ren perfekt. Die etwa 1000 Zuschauer fassende neue 15-Millionen-Halle, die am 3. Januar mit einem Spiel gegen die Weltmeister von 2007 eingeweiht werden soll, ist für Zweitligaverhältnisse ausgelegt.

Wo es noch hakt, das ist die Mannschaft. Zumindest ein Torhüter, ein Kreisläufer und ein Linksaußen müssen noch kommen, um in der kommenden Saison konkurrenzfähig zu sein. Eintracht Hildesheim, Empor Rostock und der neuerdings von Füchse-Berlin-Manager Bob Han­ning unterstützte 1. VfL Pots­dam wollen ebenfalls aufsteigen. Die Messlatte liegt also hoch.