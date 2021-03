Gegner, Modus, Zeitplan: So läuft die Aufstiegsrunde zur 2. Liga für den TuS Vinnhorst

Der Trainer begrüßt die Einteilung, die sich auf mehrheitlichen Wunsch der Vereine an den ursprünglichen Staffeln orientiert. Auf der Videokonferenz am Montag stand auch eine freie Auslosung zur Debatte. „Es ist in diesen Zeiten sinnvoll, die Kilometer zu reduzieren“, sagt Dominikovic. Grundsätzlich sind ihm die Gegner aber völlig egal: „Die Hauptsache ist, dass wir wieder spielen können.“

Die Spielkommission des Deutschen Handballbundes (DHB) hat die Auslosung für die Aufstiegsrunde zur 2. Liga veröffentlicht, die am Wochenende nach Ostern (10. oder 11. April) beginnt. Der TuS Vinnhorst hat eine schwere, aber zugleich attraktive Gruppe erwischt. Die Mannschaft von Davor Dominikovic trifft auf Eintracht Hildesheim, Empor Rostock, den MTV Braunschweig, 1. VfL Potsdam und TuS Spenge sowie Eintracht Hagen.

Der genaue Zeitplan wird in den nächsten Tagen erstellt. Fest steht: Die jeweils ersten vier jeder Gruppe ziehen in die K.-o.-Runde ein, um die beiden Aufsteiger zu ermitteln. Zunächst trifft überkreuz jeweils ein Erster auf einen Vierten und ein Zweiter auf einen Dritten. Die Duelle werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Die Vinnhorster können es kaum erwarten, dass es losgeht. „Wir haben fast fünf Monate nur trainiert. Ohne ein konkretes Ziel war das für mich nicht leicht. Jetzt können wir endlich planen“, freut sich der Coach. Ärgerlich ist nur, dass keinen Zuschauer zugelassen sind. In diesem Punkt hat Staffelleiter Andreas Tiemann die Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben. „Wir spielen bis in den Juni. Vielleicht geht in den letzten Spielen doch noch was.“