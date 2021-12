"Eine bombige Mannschaft": TuS Vinnhorst ist erstmals deutscher Meister!

Es war ein Titelkampf mit überaus schmerzhaften Rückschlägen. Schon am Boden, dem ersten Gerät, erwischte Viet Thao Hoang. Der deutsche Boden-Meister von 2018 verletzte sich schwer am Sprunggelenk, musste minutenlang behandelt werden.

Philipp Herder legte für den TuS aber eine sehr gute Leistung vor, die Andreas Toba vom TK Hannover für die Wetzgauer nicht kontern konnte. Er turnte nicht ganz sauber, war unzufrieden. Drei Scorerpunkte gingen an Vinnhorst, damit war das Duell entschieden.

Spannend blieb es bis zum abschließenden Reck, an diesem Gerät kann viel passieren. Entscheidend war die vorletzte Übung, die Wetzgauer hätten nach Scorerpunkten noch herankommen können.

Nach drei Geräten führten die Vinnhorster mit 16:14, dann erwischte es Michael Sawatzky, plötzlich lag auch er am Boden: Verdacht auf Mittelfußbruch. Beim Einspringen war es passiert. "Wir hatten fünf Ausfälle in dieser Saison, das ist schon heftig", sagte Rüter.

Der Wettkampf war unterbrochen, Hoang kam in die Klinik - war aber zur Siegerehrung mit einer dicken Schien nebst Spezialschuh zurück. "Es war schlimm, aber das Team ist ruhig geblieben", so Rüter, "das zeichnet diese Mannschaft eben aus."

"Die richtige Mannschaft ist Meister geworden", gratulierte Toba fair. Der TuS Vinnhorst hat in dieser Saison alle Wettkämpfe gewonnen, Kapitän Mika Säfken nahm den Pokal strahlend in Empfang - auch er fehlte in dieser Saison lange verletzt.