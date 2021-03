DHB stellt Modus für Aufstiegsrunde vor: Nach Ostern wird's ernst für TuS Vinnhorst

Fest steht nur: Es gibt zwei Siebenerstaffeln. Variante A sieht vor, in Hin- und Rückspiel gegeneinander anzutreten und der jeweilige Gruppensieger steigt auf. Eine leichte Tendenz zeichnete sich für die von Beyer-Pohl bevorzugte Variante B ab. Nach einer Einfachrunde kommen jeweils die ersten vier in die K.-o.-Runde.

Drittligist TuS Vinnhorst hat endlich wieder ein Ziel: Am Wochenende nach Ostern (10./11. April) beginnt die Aufstiegsrunde zur 2. Liga. In einer Videokonferenz stellte der Deutsche Handballbund den Vereinen den möglichen Modus vor. Eigentlich sollten die 14 Klubs abstimmen, „aber einige wollten sich erst innerhalb des Vereins abstimmen“, sagt Vinnhorsts Spartenleiter Clife Beyer-Pohl. Bis Mittwoch um 22 Uhr muss sich jeder nun festgelegt haben.

TuS-Trainer Davor Dominikovic lobt indes die Einstellung seiner Mannschaft: „Die Jungs geben in jeder Einheit Gas.“ Der Umzug in die neue Halle sei eine Extramotivation gewesen. Auch Maurice Dräger ist endlich zurück , nachdem er sich vor Weihnachten beim Lehrgang der Beach-Nationalmannschaft an der Wade verletzt hatte.

Der HSV Hannover wird da­ge­gen keinen Wettkampf mehr be­strei­ten, er verzichtet auch auf die vom DHB ausgelobte Qualifikation für den DHB-Pokal. Dafür laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren: Die Verträge mit Trainer Robin John und seinem Co-Trainer Till Dreißigacker wurden um ein Jahr verlängert. „Wir sind uns schon länger einig“, verrät John. Seine Aufgabe besteht nun darin, die Mannschaft bis zum Beginn der Vorbereitung fit zu halten. Dafür wird im wöchentlichen Wechsel gemeinsam in der Halle und eigenverantwortlich trainiert. „Das ist trainingsmethodisch zu vertreten und hält die Testkosten für den Verein in Grenzen“, erklärt John.