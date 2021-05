Traum von Liga zwei lebt: Vinnhorst gewinnt Viertelfinalhinspiel gegen Oppenweiler

Mustafa Wendland fällt kurzfristig aus

Der Abend begann mit einem Schock. Beim Aufwärmen zwickte den zuletzt bärenstarken Mustafa Wendland die Leiste und er musste auf der Tribüne Platz nehmen. Für ihn rückte Colin Räbiger zwischen die Pfosten. Ein Glücksgriff. Der 2,06-Meter-Hüne kam auf überragende 16 Paraden und entschärfte gleich die ersten beiden klaren Chancen. In der 6. Minute traf Hendrik Pollex endlich zur erlösenden Führung und nur 14 Sekunden legte Finn Back im Gegenstoß nach.

Vinnhorst war heiß und im Gegensatz zur Klatsche in Rostock stimmte die Rückwärtsbewegung, so dass die Schwaben nicht in ihr gefürchtetes Tempospiel kamen. Erneut Pollex erhöhte auf 7:3 (14.) und Gästetrainer Matthias Heineke nahm die erste Auszeit. Dennoch erhöhte Matheus Costa Dias auf 9:4 (16.). Trotz des Vorsprungs wurden die Vinnhorster hektisch. Nach einer fragwürdigen Zeitstrafe gegen Ruben Sousa ging Dominikovic aus dem Sattel und kassierte eine weitere Strafe gegen die Bank.

Hauchdünnes Polster fürs Rückspiel

Eine der vielen kleinlichen Entscheidungen der wenig souveränen Schiedsrichter, die in einem fairen Spiel jeweils acht Zeitstrafen gaben. „Dadurch war wenig Spielfluss da. Das kam uns nicht entgegen“, sagte Heineke. Trotzdem war Oppenweiler bei 8:9 (20.) dran. Ob es am Ausfall der Anzeigetafel und der ersten Unterbrechung lag? Die Partie wurde zum Abnutzungskampf und der TuS hatte Glück, dass Florian Freitag die 14:13-Pausenführung rettete.

In der Kabine fand Dominikovic die richtigen Worte, denn Sousa, Otto und Nils Eichenberger ließen drei schnelle Tore zum 17:15 (34.) folgen. In der Folge nutzten die Vinnhorster aber viel zu schlecht ihre Überzahlchancen. So reichte es nur zu einem hauchdünnen Polster für das Rückspiel am kommenden Samstag. Der Trainer war nach dem Abpfiff trotzdem gelöst: „Wir sind glücklich über den Sieg und brauchen jetzt eine gute Regeneration.“