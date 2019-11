Unglaubliche Aufholjagd! HSV Hannover erkämpft sich ein 26:26 beim TuS Vinnhorst

Als der TuS Vinnhorst im Derby gegen den HSV Hannover drei Minuten vor Schluss mit 26:21 in Führung ging, glaubte fast keiner mehr an ein Wunder. Doch die Spieler des HSV gaben zu keiner Sekunde auf und kämpften sich tatsächlich zurück in die Partie. Am Ende durfte sich die Mannschaft von Stephan Lux über ein 26:26 freuen.