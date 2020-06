TuS Vinnhorst krempelt um: Nachfolger von Trainer Portela wohl bald gefunden

Der Vertrag von Trainer Nei Cruz Portela beim TuS Vinnhorst, bisher auch für die sportliche Leitung verantwortlich, läuft am Dienstag aus. Der Brasilianer hatte zwar bereits im März angekündigt, künftig nicht mehr auf der Bank sitzen zu wollen, doch weil der Wunschkandidat, der ehemalige Recken-Coach Christopher Nordmeyer, absagte, steht TuS noch ohne Trainer da.

Eine einmalige Situation, zumal der Klub vom Mittellandkanal hohe Ziele hat und in die 2. Liga will. Hendrik Pollex hat dort einst mit den HF Springe gespielt, das Theater in Vinnhorst ist für den früheren Recken neu: „In Springe habe ich auch viel erlebt, aber das ist schon komisch“, findet der 26-Jährige. Mehr kann er nicht sagen, denn in die Pläne von Martin Weiß ist die Mannschaft nicht eingeweiht. Auch mit Portela, den der ZAG-Gründer im Mai als Geschäftsführer der Vinnhorster Handball GmbH ab­ser­viert hatte, sprach der 71-Jährige zuletzt nicht.

Mit drei Aufstiegen in vier Jahren führte Portela Vinnhorst in die 3. Liga und fühlt sich immer noch für die Mannschaft verantwortlich. Deshalb würde er sogar weitermachen, „wenn ich allein für den sportlichen Bereich verantwortlich wäre“. Zum jetzigen Zeitpunkt kaum vorstellbar, zumal Vinnhorsts Geldgeber im Mai angekündigt hatte, die sportliche Leitung selbst übernehmen zu wollen: „Das ist kein Problem, ich hatte in meinem Beruf mit unterschiedlichsten Menschen zu tun“, so Weiß. Gerüchteweise soll ein Kontakt zu Gerald Oberbeck, dem langjährigen Ma­cher von Eintracht Hildesheim, bestehen. Der dementiert: „Da ist nichts dran. Wir ha­ben nur einmal miteinander gesprochen.“