Zum zweiten Mal: Vinnhorsts Mäzen Martin Weiß schmeißt Nei Cruz Portela raus

Das Sommertheater beim TuS Vinnhorst wird immer verrückter. Sechs Wochen vor dem Saisonstart stehen die Handballer jetzt auch ohne Sportlichen Leiter da. Mäzen Martin Weiß hat den langjährigen Macher Nei Cruz Portela vom Hof gejagt. "Es ist besser für alle, wenn er sich eine Tätigkeit außerhalb des Vereins sucht", sagt der Multimillionär. "Er wollte Details geregelt haben" Schon im Mai hatte Weiß den Brasilianer als Geschäftsführer und Sportlichen Leiter entmachtet. Anfang Juli folgte der überraschende, sportlich aber eigentlich alternativlose Sinneswandel des Vinnhorster Geldgebers, wieder auf Portela zu setzen. Dem lag laut Weiß seit dem 20. Juli ein unterschriftsreifer Vertrag vor: "Er hat aber nicht unterschrieben und wollte Details geregelt haben." Portela hatte darauf hingewiesen, dass die Kompetenzen klar geregelt sein müssten. Zu einem Austausch kam es nicht, da sich Weiß in den Urlaub auf Sylt verabschiedete. Wie erst jetzt bekannt wurde, sollte das Vertragsgespräch am vergangenen Montag stattfinden.

Weiß sollte auch ein Trainingslager in Potsdam (12. und 13. September) und die Verpflichtung eines Mittelmanns aus Ungarn absegnen, der seit anderthalb Wochen beim Probetraining war. Nach Informationen vom SPORTBUZZER war das Treffen schnell beendet. Mit den Worten "Die Entscheidungen treffe ich" feuerte Weiß Portela. Der möchte seinen Rauswurf nicht kommentieren: "Die Mannschaft und das Umfeld kennen die Situation. Mehr möchte ich nicht sagen." Weiß lässt kein gutes Haar an der Arbeit von Cruz Portela Diesmal scheint der Abschied für immer, zumal Weiß kein gutes Haar an der Arbeit von Portela lässt, der die Mannschaft mit drei Aufstiegen in vier Jahren in die 3. Liga führte. "Er hatte eine Sonderstellung und war es gewohnt, selbstständig zu arbeiten. Aber er hat Schwierigkeiten mit der Gewaltenteilung", sagt Weiß. Als Ge­schäfts­füh­rer sei er Vorgesetzter des Sportlichen Leiters. Priorität habe seit Monaten die Verpflichtung eines Trainers. "Da kamen keine Vorschläge", kritisiert Weiß. Er vergisst dabei: Seine wilden Ideen, Alfred Gislason oder den ehemaligen Bundestrainer Christian Prokop holen zu wollen, verschreckten Kandidaten wie Christian Pöhler und Nils Pfannenschmidt.

Bilder vom Handball-Spiel der 3. Liga Nord-Ost zwischen dem TuS Vinnhorst und Dessau-Roßlauer HV 06 Bilder vom Handball-Spiel der 3. Liga Nord-Ost zwischen dem TuS Vinnhorst und Dessau-Roßlauer HV 06. ©

Stattdessen legt Weiß nach: "Den von mir verpflichteten neuen Fitnesstrainer Andreas Bern­stein hat er verhungern lassen, und ich weiß nichts davon, dass ein Ungar mittrainiert." Von der Verpflichtung von Maurice Dräger habe er aus der Zeitung erfahren. "Ich habe den Vertrag nicht unterschrieben. Diese Situation ist ungewöhnlich", betont Weiß. Wie wahr. Obwohl Vinnhorst neben Eintracht Hagen Finanzkrösus der Staffel Nord-West ist, gelang es bisher nicht, die Strukturen für den angestrebten Aufstieg in die 2. Liga zu schaffen. Auch Axel Schmidt – als Schatzmeister ist er der Vertreter von TuS als Mehrheitsgesellschafter der Handball GmbH – wurde in einer E-Mail abgewatscht, als er auf die Missstände hinwies: "Das operative Geschäft ist nicht deine, sondern Sache der Ge­schäfts­füh­rung." Schmidt möchte am liebsten hinwerfen.