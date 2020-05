Cruz Portela abserviert: Mäzen Weiß neuer Sportlicher Leiter in Vinnhorst! Kommt Nordmeyer?

Mit drei Aufstiegen in vier Jahren hat Nei Cruz Portela die Handballer des TuS Vinnhorst von der sechsklassigen Landesliga bis in die 3. Liga geführt. Der 58-Jährige war als Trainer und Sportlicher Leiter der starke Mann beim TuS. Jetzt wird der Brasilianer von Martin Weiß eiskalt abserviert. „Nach fünf Jahren gibt es Abnutzungserscheinungen. Das ist doch normal", sagt Vinnhorsts 70-jährige Mäzen.

Mehr Zeit für das Hobby

Weiß will selbst das Ruder übernehmen und löst Portela auch als Geschäftsführer der Vinnhorster Handball GmbH ab. Weil sich der Gründer der ZAG aus dem operativen Geschäft seines Unternehmens zurückzieht, habe er die Zeit, sich um sein Hobby Handball zu kümmern.

Wie der Bau der 15 Millionen teuren neuen Multifunktionshalle, die laut Weiß am 3. Januar mit einem Spiel gegen die deutschen Weltmeister von 2007 eingeweiht werden soll, unterstreicht, denkt Weiß in großen Maßstäben. „Ich will unbedingt in die 2. Bundesliga", sagt er und übernimmt deshalb auch selber die Sportliche Leitung. „Das ist kein Problem, ich hatte in meinem Beruf mit unterschiedlichsten Menschen zu tun", betont Weiß. Um die Mannschaft zusammenzustellen, gebe es schließlich Spielerberater.