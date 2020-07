Rolle rückwärts: Nei Cruz Portela soll nun doch Sportlicher Leiter in Vinnhorst bleiben

Martin Weiß ist mal wieder für eine Überraschung gut gewesen. Im Mai hatte der Mäzen des TuS Vinnhorst Nei Cruz Portela als Geschäftsführer der Handball GmbH und als Sportlichen Leiter abgesägt, sodass dessen Vertrag am 30. Juni auslief. Jetzt macht der 71-Jährige eine Rolle rückwärts und möchte den Brasilianer als Sportlichen Leiter zurückholen.

"Vinnhorst ist für eine Herzensangelegenheit"

Mit drei Aufstiegen in vier Jahren führte Portela den TuS in die 3. Liga und genießt im Verein ein hohes Ansehen. Er fühlt sich immer noch für die Mannschaft verantwortlich, kann sich eine Rückkehr deshalb vorstellen: „Vinnhorst ist für mich eine Herzensangelegenheit.“ Allerdings seien die Kompetenzen abzustecken. Schon vor Wochen hatte Portela betont, nur weiterzumachen, „wenn ich allein für den sportlichen Bereich verantwortlich wäre“.

Um den angestrebten Aufstieg in die 2. Liga nicht zu gefährden, scheint der Sinneswandel von Weiß alternativlos. Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen über ihn in der Boulevardpresse waren in der Außendarstellung wenig förderlich für das Vinnhorster Handballprojekt. Außerdem scheiterten alle Versuche kläglich, einen neuen Trainer an den Mittellandkanal zu locken. Der frühere Recken-Coach Christopher Nordmeyer sowie der ehemalige Bundestrainer Christian Prokop lehnten trotz finanziell lukrativer Angebote ab.