Zurück in die Zukunft? Entmachteter Cruz Portela jetzt auch wieder Vinnhorsts Trainer

Am Montag sind die Handballer des TuS Vinnhorst in die Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison gestartet. Ein neuer Trainer ist allerdings noch nicht in Sicht. Der ehemalige Recken-Coach Christopher Nordmeyer und Ex-Bundestrainer Christian Prokop lehnten die finanziell lukrativen Angebote von Mäzen Martin Weiß ab. Deshalb wird ein alter Bekannter die erste Einheit leiten: Ex-und-jetzt-wieder-Coach Nei Cruz Portela übernimmt auf Zeit.

Bedingungen der Zusammenarbeit noch unklar

„Ich werde erst mal das Training machen“, sagt der Brasilianer. Im Mai hatte Weiß ihn als Geschäftsführer und Sportlichen Leiter entmachtet. In der vergangenen Woche folgte der überraschende, sportlich aber alternativlose Sinneswandel – und Portela kam als Sportlicher Leiter zurück. Unter welchen Bedingungen die Zusammenarbeit künftig läuft, ist noch nicht geklärt. „Wir wollten uns am Dienstag eigentlich treffen, mussten das Gespräch aber in die nächste Woche verschieben“, sagt Portela.

Auf der Position des Fitnesstrainers hat Weiß bereits Fakten geschaffen. Andreas Bernstein wird Nachfolger von Thomas Pape, der nach Infos vom SPORTBUZZER vorher nicht informiert worden war.