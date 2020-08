Olympiasieger Dominikovic ist da: Kommt jetzt auch Christian Zeitz nach Vinnhorst?

Bei den Vinnhorster Handballern beginnt eine neue Ära. Vor vier Jahren dümpelte der TuS in der Verbandsliga, jetzt soll der 174-fache kroatische Nationalspieler Davor Dominikovic den Verein zum Aufstieg in die 2. Bundesliga führen. Am Dienstag wurde der 42-Jährige seiner neuen Mannschaft vorgestellt, am Mittwochmittag unterschrieb er dann einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023.

Nordmeyer und Prokop hatten abgelehnt

Nach turbulenten Wochen der Trainersuche ist damit endlich die wichtigste Personalie geklärt. Mäzen Martin Weiß hat die große Lösung bekommen, die er wollte. Der langjährige Recken-Coach Christopher Nordmeyer und Ex-Bundestrainer Christian Prokop lehnten lukrative Angebote des Multimillionärs ab, jetzt macht es ein Olympiasieger.

2004 holte Dominikovic mit Kroatien bei den Sommerspielen in Athen im Endspiel gegen Deutschland Gold. Mit der Verpflichtung des zweifachen Familienvaters dürfte Weiß ein gutes Händchen bewiesen haben. Was Dominikovic als Trainer drauf hat, bewies er seit 2018 bei Kroatiens U21, die er im vergangenen Jahr ins Endspiel der Weltmeisterschaft in Spanien führte. Bester Spieler des Turniers war Recken-Rückraumspieler Ivan Martinovic.