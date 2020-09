Zwei Tests, zwei Siege: Neu-Coach Davor Dominikovic zufrieden mit TuS Vinnhorst

„Das ist eine wirklich gute Mannschaft“, lobte der neue Trainer Davor Dominikovic, der unter dem Strich sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams war: „Zwei Spiele in zwei Tagen sind nicht einfach.“ Obwohl es erst vier gemeinsame Trainingseinheiten gab, hätte die Mannschaft schon einige Dinge umgesetzt. „Wir müssen uns aber sicher noch besser kennenlernen.“

Doppelt hält besser: Die Drittliga-Handballer des TuS Vinnhorst haben am Wochenende gleich zweimal getestet. Dem 27:24 (14:10) beim MTV Braunschweig (3. Liga Nord-Ost) folgte ein 25:23 (14:13) beim Oberligisten SF Söhre. Zwei Spiele, zwei Siege.

Unter den Zuschauern in Söhre war auch Robin John, Trainer des HSV Hannover, dessen Mannschaft eigentlich ebenfalls gegen Braunschweig und den Northeimer HC hätte spielen sollen. „Aufgrund unserer Verletztenmisere haben wir beide Tests ausfallen lassen“, sagte John. Er hofft, dass Kapitän Hendrik Benckendorf und Philip Müller am Donnerstag in Vorsfelde wieder fit sind.