Verstärkung für Vinnhorst: Maurice Dräger kommt vom Nachbarn - HHB-Zukunft offen

Der TuS Vinnhorst bastelt weiter an einem Kader, der den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen soll. Nachdem der Handball-Drittligist in den vergangenen Wochen durch das Sommertheater von Mäzen Martin Weiß in den Schlagzeilen war, ist dem Sportlichen Leiter Nei Cruz Portela nun ein echter Transfercoup gelungen. Vom krisengeschüttelten Nachbarn Handball Hannover Burgwedel wechselt Maurice Dräger an den Mittellandkanal.

"Er ist auch ein erstklassiger Abwehrspieler"

Der 2,06-Meter-Hüne, der schon Bundesliga-Erfahrung bei der TSV Hannover-Burgdorf gesammelt hat, ist nicht nur der Spieler für die leichten Tore aus dem Rückraum. „Er ist auch ein erstklassiger Abwehrspieler“, sagt Portela und hält große Stücke auf den 26-Jährigen. Dräger, der auch von Eintracht Hildesheim umworben war, freut sich auf seine neue Aufgabe: „Vinnhorst ist eine sportliche Herausforderung. Ich wohne in Hannover, das passt.“