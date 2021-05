TuS Vinnhorst schärft die Sinne für den Aufstieg: Viertelfinale gegen Oppenweiler

In der Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Bundesliga geht es jetzt um alles. Acht Mannschaften kämpfen ab diesem Wochenende in einer K.-o.-Runde jeweils in Hin- und Rückspiel um die beiden freien Plätze im deutschen Unterhaus. Der TuS Vinnhorst erwartet heute (18 Uhr) den HC Oppenweiler/Backnang, der etwas überraschend den ersten Platz in der Südgruppe belegte. Nicht nur für Trainer Davor Dominikovic ein unbeschriebenes Blatt. „Ich kann zum Gegner nichts sagen“, räumte der Kroate am Sonntag direkt nach dem Spiel in Potsdam ein.

Anzeige

Nach etlichen Stunden Videostudium hat er sich mittlerweile ein Bild gemacht. Beeindruckt war der Coach vom 38:33-Sieg bei der HSG Krefeld. „Oppenweiler spielt schnellen Handball und will, wann immer möglich, zum Erfolg kommen.“ Für den TuS gilt es, die eigene Fehlerzahl gering zu halten, um das Tempospiel der Süddeutschen zu verhindern. In Potsdam gelang das nach dem Seitenwechsel nicht. Auffällig ist, dass sich die Vinnhorster auch in den anderen Spielen zu Beginn der zweiten Hälfte eine Schwächephase erlaubten. Dominikovic ist jedoch überzeugt, dass es gelingt, dies abzustellen. „Die Jungs sind in der Lage, ein super Spiel zu machen.“