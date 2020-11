Abnahme am 11. Dezember: Neue Heimat des TuS Vinnhorst ist fast fertig

20 Millionen Euro stellte Martin Weiß, Gründer der Zeitarbeitsfirma ZAG und einst selbst Handballer beim TuS, zur Verfügung. „Damit sind wir ganz gut hingekommen. Die Mehrwertsteuersenkung hat uns aber geholfen“, sagt Schatzmeister Axel Schmidt. Schon im riesigen Foyer hält der Besucher den Atem an. „Hier kann man sich bei schlechtem Wetter versammeln“, erklärt der Vereinsvorsitzende Uwe Jankowski. Seit der Grundsteinlegung sind 14 Monate vergangen und die Arbeiten liegen voll im Plan. Es fehlen nur noch Kleinigkeiten. Die werden bis zur Bauabnahme am 11. Dezember erledigt sein.

Graue Wolken hängen über dem Vinnhorster Sportgelände. Noch versteckt hinter einem Bauzaun und Containern erstreckt sich die neue Halle. „Sportzentrum TuS Vinnhorst“ ist dort in großen blauen Buchstaben zu lesen. Es muss ein beeindruckender Anblick sein, wenn sich bei schönem Wetter die Morgensonne in der langen Glasfront spiegelt. Auch im November lässt sich erahnen, was sich im Inneren des 100 Meter langen Prachtbaus verbirgt.

Beim Betreten der künftigen Trainingshalle der Turner gerät Jankowski ins Schwärmen. Man riecht noch den Kleber des kürzlich frisch verlegten Bodens, aber die Geräte sind seit einigen Tagen bereits aufgebaut. „Unsere Turner würden am liebsten schon loslegen“, verrät der Klubchef.

Noch fehlen einige Elektronikarbeiten, trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, die Ringe auszuprobieren. In vorbildlicher Körperhaltung schwingt Jankowski hin- und her und hat trotz der Anstrengung ein strahlendes Lachen im Gesicht. Fast acht Jahre nach seiner Anfrage bei Martin Weiß, ob es möglich sei zwei Gymnastikhallen zu bauen, hat sich für den 800-Mitglieder-Verein am Mittellandkanal ein Traum erfüllt.

Sitzschalen in den Vereinsfarben

Ein Schmuckkästchen ist die Haupthalle, wo die Handballer nach dem Wunsch von Weiß mittelfristig den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen sollen. Die Tribüne bietet Platz für 708 Zuschauer. Die Sitzschalen sind stilecht in den Vereinsfarben rot und blau gehalten. 250 bis 300 Fans können zudem auf der Galerie rund um das Spielfeld zusehen – wenn die Corona-Auflagen dies irgendwann wieder zulassen. Der Blick aus der Perspektive des Torwarts ist schon in der noch leeren Halle eindrucksvoll.

Auch die Technik ist atemberaubend. Die Lüftungsanlage schafft je nach Einstellung eine Umwälzung von 24 000 Kubikmetern Luft. Der Clou sind die Lautsprecher, die eine Leistung von 500 Watt liefern. Damit lässt sich also Stimmung erzeugen. Im Obergeschoss gibt es zwei Gymnastikräume mit Parkett und Spielwänden, und der Blick nach draußen zeigt die drei Beachfelder.