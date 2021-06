Nach Horrorverletzung: Vinnhorsts Torhüter Wendland denkt schon an die Reha

Im Rückspiel der Aufstiegsrunde in Oppenweiler hat sich Mustafa Wendland schwer am Knie verletzt. Wie schwer, das wird sich endgültig bei einer MRT zeigen, wenn die Schwellung zurückgegangen ist. Der Optimismus ist beim Torhüter des TuS Vinnhorst allerdings zurück, er denkt schon an die Reha.