Harte Arbeit, leise Töne: So will Davor Dominikovic mit Vinnhorst den Aufstieg packen

Dominikovic möchte darüber nicht groß reden. „Meine Spielerkarriere ist Geschichte. Ich bin seit 2017 Trainer.“ Schon mit 27 legte er sich fest, nach seiner aktiven Zeit an die Seitenlinie zu wechseln. Und man merkt, dass der Kroate bereits lange wie ein Trainer denkt. Durch seine ruhige und souveräne Art nimmt er seine Spieler mit. In einem großen Kreis hat er die Mannschaft an diesem Abend zum Beginn des Trainings in der Halle versammelt. Der neue Coach erklärt, wie er sich die Einheit vorstellt.

Es geht los mit einem umfangreichen Aufwärmen. „Nach der langen Pause in diesem Jahr ist das Training sehr schwer. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Verletzungen bekommen“, sagt Dominikovic. Seit dem 1. September ist er in Hannover. Sein Eindruck vom Team ist sehr gut: „Ich habe viele Spiele auf Video gesehen. Da konnte man die Konturen einer guten Mannschaft erkennen.“

Vom Basketball zum Handball

Der 174-fache Nationalspieler kennt das internationale Rampenlicht, jetzt ist er Trainer in der 3. Liga. Wie fühlt sich das an? „Arbeit ist Arbeit“, entgegnet Dominikovic. Erst mit 13 begann der Basketballfan mit dem Handball und war bereits fünf Jahre später Nationalspieler. Um das zu erreichen, muss man hart arbeiten. Das wird auch in Vinnhorst so sein. Künftig wird jeden Tag trainiert, dazu kommen zwei Krafteinheiten in der Woche am Vormittag. Die Mannschaft muss fit sein, wenn es losgeht.

Dominikovic ist froh, dass ihn Clife Beyer-Pohl weiter als Co-Trainer unterstützt. „Er macht eine tolle Arbeit. Unglaublich, was er für den Verein leistet.“ Überhaupt habe man ein Super-Team beisammen, zu dem auch der neue Fitnesscoach Andreas Bernstein zählt. Mäzen Martin Weiß habe ihn beeindruckt. „Der hat klare Vorstellungen und investiert viel Herzblut in den Verein.“ Insofern fiel die Entscheidung für das „sehr gute Projekt“ in Vinnhorst leicht.