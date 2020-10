Vinnhorst will ins Halbfinale: Ringt Dominick Cunningham die Favoriten nieder? 

Keine Punkte in Berlin: Recken scheitern an massiver Füchse-Verteidigung

Horrorjahr 2019

Cunningham lebt für das Turnen: „Ich liebe es und will so viel erreichen wie eben möglich.“ 2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr für ihn, mit dem Team gab es EM-Silber in Glasgow. Dazu gewann Großbritannien die Commonwealth-Spiele in Aus­tra­li­en, Cunningham holte zu­dem Bronze im Sprung. 2019 je­doch folgte ein schlimmes Jahr. Bei der EM in Polen verletzte sich Cunningham schwer am Knie.

„Es war ein Horror, viele Bänder waren gerissen, das Bein stand ab. Ich konnte lange nicht gehen“, erzählt der Mann, der nach dem Turnen eine Laufbahn als Stuntman anpeilt – und bereits erste Erfahrungen gesammelt hat. Sechs Monate Pause prognostizierten die Ärzte da­mals, Cunningham kämpfte sich schon nach vier zurück: „Aber das war eine schlimme Zeit. Ich wusste ja nicht, ob ich wieder würde turnen können.“ Mit sehr viel Arbeit schaffte der Engländer das Comeback.

Vinnhorst zum Siegen verdammt

Inzwischen ist er wieder viel auf Reisen, wenngleich die Pandemie das erschwert. „Ich bin extrem vorsichtig, aber ich will auch nicht in Furcht leben“, sagt Cunningham. In Deutschland war er schon oft, gesehen hat er aber noch nicht viel. „Oft sind es nur die Hallen, die Wettkämpfe, dann geht es schon weiter. Und wegen Corona gibt es sowieso nicht so viel Kontakt“, sagt der Boden-Spezialist. Die Riege der TG Saar kennt er gut. „Sie ist sehr stark. Aber uns bleibt, bis zum Ende zu kämpfen. Es ist entscheidend, dass wir mit uns zufrieden sind“, sagt Cunningham.

Für ihn könnte Vinnhorst als Bundesliga-Etappe am Samstag enden, eine Platzierungsrunde gibt es nicht. Verliert TuS, das derzeit auf dem zweiten Platz steht, in der Staffel B den dritten Wettkampf, dürfte der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau vorbeiziehen. Vinnhorst bliebe nur Rang drei. Auf- und Absteiger gibt es in dieser Saison nicht.

"Ich will von den Spielen Medaillen mitbringen. Mein Fokus liegt voll auf dem Turnen"

Cunningham kann sich gut vorstellen, im nächsten Jahr wieder für Vinnhorst anzutreten. Die wichtigsten Ziele sind aber Olympia in Tokio und Paris. „Ich will von den Spielen Medaillen mitbringen. Mein Fokus liegt voll auf dem Turnen“, betont der Engländer.

Das Duell mit der TG Saar wird im Livestream bei „sportdeutschland.tv“ übertragen. 50 Zuschauer sind in der Halle von TuS (Grashöfe 25) zugelassen, sie müssen sich anmelden. Das ist per E-Mail an s.rueter@tusvinnhorst.de möglich.