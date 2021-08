Jubel beim TuS Vinnhorst: Bundesliga-Turner Ray Zapata holt bei Olympia Silber

Nicht nur Rayderley Zapata hat nach seiner großartigen Übung vor Freude geschrien. Das haben auch seine Freunde vom TuS Vinnhorst getan, mit denen der Spanier seit Jahren in der Bundesliga turnt. Zapata erreichte 14,933 Zähler und gewann punktgleich hinter dem Israeli Artem Dolgopyat Silber. „Ich finde, man hätte beiden Gold gönnen können“, sagte der Vinnhorster Teammanager Steffen Rüter, „ich bin jedenfalls mal wieder restlos begeistert von Ray.“

Mit stattlichen 15,041 Punkten war der 28-Jährige ins Finale eingezogen, er hatte sich als Weltcup-Erster am Boden für Olympia qualifiziert. Zapata hat schon in der 2. Bundesliga für die Vinnhorster geturnt. „Die Verbindung ist eng, Ray ist ein wunderbarer Teamplayer“, so Rüter.