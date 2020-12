Seit 20 Jahren Trainer des TuS Wunstorf: Carsten Ens über seine ersten Schritte im Volleyball

Erst durch seinen Wechsel aufs Hölty-Gymnasium in Wunstorf kam er in Kontakt mit Volleyball. Dort habe es damals mehrere Lehrer gegeben, die Volleyball intensiv gefördert hätten, zudem seien die Schulteams, zum Beispiel mit zwei Bundessiegen bei Jugend trainiert für Olympia, sehr erfolgreich gewesen, sagt Ens, der seit 20 Jahren Trainer des Männerteams des TuS Wunstorf ist. „Da haben alle, die Bock auf Mannschaftssport hatten, Volleyball gespielt. Das hat mir super gefallen. Und dann gab es kein Halten mehr “, erinnert sich der 55-Jährige.

Dass Volleyball ein toller Sport ist, daran lässt Carsten Ens keinen Zweifel. Es dauerte jedoch ein bisschen, bis das dynamische Spiel zu seiner Passion wurde. „Angefangen habe ich als Torwart beim Fußball. Das wäre eine gute Fortsetzung der Familientradition gewesen, mein Vater war in Wunstorf ein rasanter Kicker. In der D-Jugend stand ich jedoch plötzlich als kleiner Pöks in diesen großen Toren. Das war sehr unerfreulich. Ich habe dann aufgehört und bis ich 13 Jahre alt war Tischtennis gespielt“, sagt Ens.

Disziplin, Durchsetzungsvermögen und Strukturen

Eine Liebesbeziehung war es von Anfang an, was jedoch nicht heißt, dass alles sofort perfekt funktionierte. „Volleyball ist eine ungemein komplizierte Sportart und unglaublich frustrierend für Anfänger. Das habe ich im Laufe der Jahre gemerkt“, sagt Ens. „ Es gehören eine gewisse Portion Disziplin, Durchsetzungsvermögen sowie klare Strukturen dazu. Das hat mich geprägt. Und Mannschaftssport ist sowieso immer mein Ding gewesen“, sagt der Pressereferent beim Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Erster großer Erfolg mit Weetzen

Und weil er sein Ding richtig gut machte, blieben die Erfolge nicht lange aus. Als 20-Jähriger spielt Ens beim TuS Wunstorf in der Regionalliga, der damals dritthöchsten Klasse. Mit dem SV Weetzen schafft er den Durchmarsch von der 5. bis zur 2. Bundesliga. „Das war mein erster großer Erfolg. Mit 31 Jahren habe ich dort aufgehört und dachte mir: Jetzt lasse ich es auslaufen“, sagt der Wunstorfer.

Doch dann rief der MTV 48 Hildesheim an, Ens sammelte mit dem MTV noch zwei norddeutsche Pokalsiege und stieg noch einmal in die 2. Bundesliga auf. „Ich habe mich offenbar nicht ganz so dusselig angestellt“, sagt der 55-Jährige, der im Jahr 2000 nach Wunstorf, zunächst noch als Spielertrainer, zurückkehrte.

Traumurlaub in Florida

Nur allzu gerne erinnert er sich auch an seinen „größten Erfolg im Beachvolleyball. Im Rahmen der Tennis-ATP-Weltmeisterschaft auf dem Expo-Gelände gab es 1996 ein Mixturnier für Medienteams, für das ich mich mit drei befreundeten Kollegen angemeldet hatte. Wir haben das Ganze sehr locker genommen, hatten viel Spaß – und waren plötzlich im Finale. Dort ging es gegen das Team von Sporthaus Karstadt – und die, da waren wir uns einig, sollten auf keinen Fall gewinnen. Hat geklappt, als Siegerpreis gab es für uns alle eine Woche Florida. Spektakulär“, freut sich Ens noch heute über diesen Coup. „Auf Rasen, Sand und in Hallen: Ich hatte durch den Volleyball so viele tolle Erlebnisse, die hätte ich beim Fußball nie im Leben gehabt.“