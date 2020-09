Der nächste Anlauf: Ayhan Piril will in Schliekum "langfristig etwas entwickeln"

Alles neu bei der Tuspo Schliekum – das ist wiederum nichts Neues. Jahr für Jahr vollzieht der Bezirksligist einen gewaltigen personellen Umbruch, jedes Mal mit der Hoffnung, oben mitzuspielen. Das klappte in den vergangenen beiden Saisons nicht, die enttäuschenden Plätze elf und zwölf standen am Ende zu Buche. Warum sollte es also diesmal anders werden?

„Das ist eine schwierige Frage“, gibt Trainer Ayhan Piril zu, dessen Team zum Auftakt in der Staffel 8 zu Hause 2:2 gegen den TuS Hasede gespielt hat. „Was in der Vergangenheit gelaufen ist, kann und will ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass ich mit vollem Elan und Engagement bei der Sache bin und dieses Feedback auch von den Verantwortlichen bekomme.“