Plötzlich vorn im Fairplay-Ranking: Unter Piril zeigt Schliekum ein anderes Gesicht

Ein schlechtes Image ist schnell aufgebaut. Es wieder loszuwerden ist wesentlich schwieriger. Das kennt die TuSpo Schliekum nur allzu gut. Dem Bezirksligisten hängt noch immer der Ruf einer undisziplinierten Mannschaft nach, die sich mehr Karten einhandelt, als sie Punkte auf dem Konto hat. Vor diesem Hintergrund macht der Blick auf die Fairplay-Tabelle in der Staffel 8 stutzig. Die führen die Schliekumer mit nur 13 Gelben Karten in neun Partien an. Zum Vergleich: In den vergangenen Spielzeiten belegte die TuSpo in diesem Ranking die Plätze elf, zwölf, elf und 14.

Unrühmlicher Höhepunkt war die Saison 2016/2017, in der die Schliekumer 79 Gelbe Karten und 13 Platzverweise kassierten. Das scheint Vergangenheit zu sein. „Man hört immer, wir wären eine undisziplinierte Truppe aus lauter Individualisten. Damit schaffst du es vielleicht in der Tabelle irgendwie nach vorne, aber nicht im Fairplay-Ranking“, sagt TuSpo-Trainer Ayhan Piril. „Dann hättest du jeden Sonntag Stress auf dem Platz. Das ist bei uns aber nicht so.“