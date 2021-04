Konzept oder Mittel zum Zweck? Krach um U17 zwischen FC Ruthe und TuSpo Schliekum

Der Fall: Gerüchteweise soll die U17 des FC Ruthe nahezu geschlossen zum Ortsnachbarn TuSpo Schliekum wechseln, der Stand jetzt keine Nachwuchsabteilung hat. Das Brisante daran: Die Schliekumer Bezirksligamänner können aus diesem Grund nicht in die Landesliga aufsteigen. Das regelt ein Passus in der Spielordnung des Niedersächsischen Fußballverbandes, der Landesligateams zu einem Unterbau verpflichtet. Dass Schliekum schon länger versucht, eine Jugend aufzubauen, ist daher kein Geheimnis.

Der Nachwuchsbereich steckt in der Krise – seit Jahren sind die Mannschaftszahlen im Jugendfußball rückläufig. Das führt zwangsläufig zu immer mehr Spielgemeinschaften, aber auch zu heiklen und viel diskutierten Wechselspielen. Ein solches vollzieht sich aktuell in Sarstedt – und ist nur auf den ersten Blick schnell erklärt.

Nun soll dieser Plan in die Tat umgesetzt werden. Mit Roland Gutzeit und Oliver Bruse stellte die TuSpo am Mittwoch das neue Trainerduo für die geplante U17 vor. Beide trainierten bis zuletzt die B-Jugend des FC Ru­the – die nun Auflösungserscheinungen zeigt. Elf von 18 Spielern haben ihre Austrittserklärung bereits abgegeben.

"Die werden mit Versprechungen gelockt..."

Sehr zum Ärger von FC-Vorstand Walter Drescher, der den Schliekumern vorwirft, sie hätten die Nachwuchskicker abgeworben. „In meinen Augen werden die Kinder als Mittel zum Zweck genutzt“, ärgert er sich. „Die werden mit Versprechungen gelockt, damit Schliekums erste Mannschaft aufsteigen kann.“

Ist das so? TuSpo-Vorstand Martin Reinckens bestätigt zumindest: „Wir haben in einem Schreiben für die Eltern für unsere B-Jugend geworben und unser Konzept vorgestellt.“ Gleichzeitig betont er, es sei weder Geld geflossen noch habe es in irgendeiner Form Versprechungen gegeben, im Männerbereich Bezirks- oder Landesliga spielen zu können.

„Natürlich wollen wir eine Durchlässigkeit zur ersten Mannschaft schaffen, das ist doch klar. Aber wir haben niemanden damit geködert.“ Der neue Trainer Gutzeit, der in Schliekum unweit des Sportplatzes wohnt, bekräftigt: „Ich habe keinen meiner Spieler angesprochen, ob er mitkommen will.“