Schliekum entscheidet Partie wieder spät: Last-Minute-Treffer lässt TuSpo jubeln

Wer aktuell bei der TuSpo Schliekum zuschaut, kann sich sicher sein, dass es bis zur letzten Minute spannend bleibt. 2:2, 2:2, 3:1, 3:2 und 3:2 – das sind die Ergebnisse aus den ersten fünf Saisonspielen des noch ungeschlagenen Bezirksligisten. Und nicht selten entschied sich der Ausgang in der Schlussphase. So auch wieder am Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Drispenstedt.

Siegreffer Sekunden vor dem Abpfiff In letzter Sekunde schoss der eingewechselte Kushtrim Berisha seine Mannschaft zum 3:2 (1:0)-Sieg (90.+2). „Natürlich war das für uns ein bisschen glücklich, aber insgesamt war der Sieg verdient“, bilanzierte Trainer Ayhan Piril und fügte mit Blick auf die ersten beiden Saisonspiele hinzu: „Da haben wir jeweils in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommen, jetzt war der Fußballgott mal auf unserer Seite.“

Chancenverwertung ist Zünglein an der Wage Dass seine Mannschaft sich in Drispenstedt so schwertat, lag an altbekannten Baustellen. „Wir schaffen es wieder aus guten Positionen nicht, das Tor zu treffen“, haderte Piril. Ibrahim Houban, Roberto Cid-Valdes und Dominik Wolter ließen beste Gelegenheiten aus.