Trotz fehlender Jugend: Schuschel macht Schliekum Hoffnung auf den Aufstieg

Das Gipfeltreffen der Bezirksliga 8 steht bevor: Die TuSpo Schliekum empfängt am Sonntag (15 Uhr) Spitzenreiter SV Einum – und kann mit einem Sieg die Pole Position um den Einzug in die Aufstiegsrunde übernehmen.

Teammanager Rifat Yildiz will aber keinen Druck aufbauen – auch mit Blick auf das Duell mit dem Dritten SC Harsum in der kommenden Woche. „Wir bereiten uns ganz normal vor, wie auf jeden anderen Gegner auch.“. Gleichzeitig betont er: „Wir kennen Einum und ihre Stärken – aber wenn wir unser Spiel aufziehen, bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte hierbehalten.“ Dann wären die Schliekumer ihrem Traum von der Rückkehr in die Landesliga so nah wie lange nicht mehr.