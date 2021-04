"Tut richtig weh": Erste Reaktionen zur 0:1-Niederlage von RB Leipzig gegen Bayern

Leipzig. Wie sagte Julian Nagelsmann vor der Partie? "Wenn wir nicht gewinnen oder unentschieden spielen, ist zwar nicht die Saison vorbei, der Meisterkampf allerdings schon." Und das ist er. 0:1 (0:1) unterlag RB Leipzig am Samstagabend auf eigenem Rasen dem FC Bayern München . Daran änderten auch Chancen wie am Fließband vor allem in der zweiten Hälfte nichts. Die Elf von Coach Hansi Flick zeigte sich defensiv sicher und offensiv gnadenlos effektiv, machte gleich aus der ersten ordentlichen Gelegenheit die Führung und kann für den achten Titel in Folge planen.

Zur zweiten Hälfte brachte Nagelsmann Justin Kluivert für Forsberg. Die Leihgabe von der AS Rom hatte bereits im Hinspiel getroffen, sollte vorn für mehr Tempo und Tiefe sorgen. RB war nun tatsächlich wieder am Drücker, kam auch zum Abschluss, aber wie? Nkunku legte den Ball rechts am Tor vorbei, Olmo links vorbei. Ein weiteres Mal schloss der Spanier überhastet ab, statt den Querpass zum deutlich besser postierten Kluivert zu spielen. Mehr Qualität hatte da schon ein satter Schuss von Marcel Sabitzer (59.), der Manuel Neuer zu einer Parade zwang. In der 70. Minute lag das Torschussverhältnis in Halbzeit zwei bei 9:0 und der Coach ließ mit Yussuf Poulsen (musste noch vor dem Abpfiff wieder runter) und Alexander Sörloth zwei weitere Stürmer los. Schließlich auch noch Hee-chan Hwang (82.), totale Offensive also. Und der FC Bayern? Der ließ den Verfolger, der trotz Überlegenheit wenig Gefahr ausstrahlte, gewähren, beschränkte sich auf's Verteidigen. Mehr war an diesem Abend nicht nötig. Für RB dürfte das die bitterste Erkenntnis des Spitzenspiels sein.