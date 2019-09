Bericht: TV-Sensation! Neuer Anbieter - ARD und ZDF verlieren offenbar Rechte für Heim-EM 2024

Noch in den nächsten Tagen soll eine entsprechende Entscheidung fallen, berichtet die Bild weiter. Für die kommende EM 2020 halten ARD und ZDF die Rechte, die Qualifikationsspiele laufen auf RTL. Für das nächste EM-Turnier in fünf Jahren drängt allerdings ein neuer Big Player auf den Markt, der den Öffentlich-Rechtlichen nun erheblich Konkurrenz macht.

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

ARD und ZDF verlieren TV-Rechte für EM 2024 - kann man die Spiele trotzdem kostenlos sehen?

Dabei soll es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um die Deutsche Telekom handeln, die sich demnach die Rechte für alle 51 Partien des Turniers in Deutschland gesichert hat, für das Weltmeister Philipp Lahm als Chef des Organisationskomitees zuständig ist. Offen ist, ob und wie die Telekom die erworbenen Spiele tatsächlich zeigt. Im Gespräch ist etwa die Möglichkeit, der Sublizensierung an einen weiteren TV-Kanal, also ein Weiterverkauf der Rechte an einen anderen Anbieter.