TV-Experten Wontorra und Fuhrmann kritisieren Werder scharf: Transferpolitik unverständlich

Werder Bremen steht nach zwölf Spieltagen mit nur elf Punkten auf dem 14. Tabellenplatz - und muss gegen den FSV Mainz 05 am Samstag dringend gewinnen - sonst rücken die direkten Abstiegsplätze wieder gefährlich nah. Die Misere der vergangenen Wochen zeigt wieder einmal deutlich: Ohne NIklas Füllkrug fehlt in der Offensive die Durchschlagskraft . Deshalb haben die früheren TV-Experten Jörg Wontorra und Rolf Fuhrmann nun in ihren Kolumnen die Transferpolitik des Vereins scharf kritisiert.

"Es zeigt einmal mehr, wie qualitativ dünn der Kader doch besetzt ist. Da verstehe ich einfach nicht: Warum wurde Johannes Eggestein verliehen? Der hat - okay, es ist "nur" Österreich - in 15 Pflichtspielen schon zwölf Tore erzielt", schreibt etwa Fuhrmann in seiner Kolumne bei der Deichstube. Zudem verwundert ihn, dass Fin Bartels inzwischen bei Holstein Kiel für Furore sorgt und in Bremen keine Zukunft mehr aufgezeigt bekam.