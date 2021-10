Schwächelnde TV-Quote: 3,25 Millionen Zuschauer sehen Nations-League-Finale in der ARD

Die Übertragung vom Nations-League-Finale war kein Quotenerfolg. Den 2:1-Sieg des Weltmeisters Frankreich gegen Spanien sahen am Sonntag in der ARD nur 3,25 Millionen Menschen im Fernsehen. Das entspricht nach Angaben des Senders einem Marktanteil von 11,8 Prozent. Der sonst auf diesem Sendeplatz laufende "Tatort" hat fast immer mehr als doppelt so viele Zuschauer . Zum Vergleich: Das EM-Endspiel zwischen Italien und England hatten Mitte Juli 20,90 Millionen Menschen im ZDF geschaut.

In einer von Anfang an ausgeglichenen Partie sahen 15.000 Zuschauer in Mailand ein körperbetontes Spiel, das sich meist zwischen den Strafräumen abspielte. Erst in der 64. Spielminute brachte Spaniens Mikel Oyarzabal La Furia Roja per Flachschuss in Führung. Sekunden zuvor hatte Frankreichs Theo Hernandez noch auf der Gegenseite die Führung auf dem Fuß - seine Flankenabnahme brachte aus sechs Metern Entfernung nur die Unterkante der Latte zum Wackeln. Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer von Spanien glich Frankreich mit einem wundervollen Effet-Schusses von Karim Benzema zum 1:1 aus, ehe Kylian Mbappé in der 80. Minute vor Spanien Keeper Unai Simon cool blieb und zum 2:1-Endstand einschob.