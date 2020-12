Nach DFL-Beschluss: Das sind die zentralen Änderungen bei der TV-Geld-Verteilung in der Bundesliga

In der schwersten Finanzkrise der Bundesliga-Geschichte will die Deutsche Fußball Liga mit einem moderat veränderten Verteilerschlüssel der TV-Gelder die Überlebenschancen der 36 Profivereine im Existenzkampf erhöhen. Nach monatelangen Beratungen entschied sich das DFL-Präsidium bei der Ausschüttung der Milliarden-Erlöse in den Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 für eine etwas stärkere Gleichbehandlung als bisher, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie besser abzufedern. Der SPORTBUZZER fasst die zentralen Änderungen zusammen. Anzeige

Neue Säule "Gleichverteilung" Das neue Vier-Säulen-Modell, nach dem die DFL nun die Erlöse aus der nationalen Medienrechte-Vermarktung, enthält erstmals die Kategorie "Gleichverteilung". Daraus folgt, dass ein hoher Anteil der TV-Gelder gleich zwischen allen Vereinen aufgeteilt wird. In den ersten beiden Jahren der vierjährigen Rechteperiode sind dies 53 Prozent der pro Saison zu verteilenden 1,1 Milliarden Euro. In den beiden Jahren darauf sind es noch 50 Prozent. In der Bundesliga werden konkret 480 Millionen Euro unter allen 18 Klubs verteilt, sodass jeder Verein aus dieser Säule mit rund 24,7 Millionen Euro planen kann. In der 2. Liga sind es 128 Millionen Euro, also sieben Millionen Euro pro Klub.

Geringerer Einfluss von "Fünfjahreswertung" Bisher wurden die Leistungen aller Vereine aus einer errechneten Fünfjahreswertung besonders hoch bewertet - die Verteilung von 70 Prozent der Gesamterlöse ist auf Grundlage dieser Kategorie vorgenommen worden. Künftig werden es nur noch 42 Prozent in den Jahren 2021 und 2022 respektive 43 Prozent in den Jahren 2023 und 2024 sein. Weiterhin wird die jeweilige Vorsaison am höchsten, die am längsten zurückliegende Spielzeit am geringsten bewertet.

Weniger Unwägbarkeiten Weil in den ersten beiden Jahren der Rechteperiode schon 95 Prozent und in den beiden darauffolgenden Jahren immer noch 93 Prozent der Gesamterlöse aus der TV-Vermarktung planbar verteilt wird, herrscht für alle 36 Erst- und Zweitligisten mehr Planbarkeit. Die beiden weiteren Säulen "Nachwuchs" (3 bis 4 Prozent) und "Interesse" (2 bis 3 Prozent) verbleiben variabel, spielen aber eine verhältnismäßig kleinere Rolle bei der Verteilung. Immerhin werden aber 50 Millionen Euro gemessen an den Einsätzen junger Spieler ausgeschüttet. Bei der Säule "Interesse" zieht die DFL eine Umfrage der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse heran, die unter der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mittels einer repräsentativen Stichprobe auf Basis von rund 23.000 Personen durchgeführt wird.