TV-Gelder: Ex-DFL-Boss Andreas Rettig plädiert für Revolution in Bundesliga und Champions League

Der ehemalige DFL-Boss Andreas Rettig plädiert für eine drastische Änderung bei der Verteilung der TV-Gelder in Bundesliga und Champions League. Besonders mit Blick auf die Königsklasse käme der Vorschlag des 57-Jährigen einer Revolution gleich. "Die jetzige Regelung – von der in erster Linie die Großen profitieren – ist Gift für die nationalen Wettbewerbe. Sie bringt Serienmeister wie Bayern, PSG oder Juventus hervor. Das viele Geld, das ein Klub dort verdienen kann, ist ein falscher Anreiz. Und falsche Anreize führen zu einer Hasardeur-Mentalität", sagte Rettig im SPORTBUZZER-Interview: "Die Gelder sollten an die nationalen Verbände insgesamt bezahlt werden und nicht an die teilnehmenden Klubs. Davon würde die Breite in jedem Land profitieren, das gesamte Niveau würde steigen – und damit die Spannung."